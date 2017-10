Încă o țară iese din UNESCO, solidarizându-se cu SUA

14:40

Deputata socialistă Elena Hrenova a solicitat joi în cadrul şedinţei în plen a Parlamentului, unde a prezentat un proiect de lege, ca întrebările ce ar urma să-i fie puse să fie doar în limba rusă.