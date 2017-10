Franța va menține controalele la frontiere până în 30 aprilie 2018

14:00

Deși există o strategie națională de dezvoltare regională (SNDR) 2016 - 2020 (suma alocată – 7 miliarde de lei), iar Fondul Național de Dezvoltare Regională are un buget de circa 200 milioane lei pentru anul 2017, respectiv Republica Moldova rămâne codașa Europei la alocarea banilor pentru dezvoltarea regională cu o pondere în PIB de 0,3%, a explicat în cadrul emisiunii "15 minute de realism economic", economistul IDIS Viitorul, Iurie Gotișan.