Thailanda a interzis fumatul pe plajele sale

15:01

Se anunță întreruperi de energie electrică pe 17 octombrie Marți, 17 Octombrie 2017, RED UNION FENOSA, anunţă că vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice, pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor în intervalele de timp indicate mai jos: Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. A. Donici, A. Mateevici, Chişinău, Dealul Leului, M. Eminescu, Munseşti, Păcii — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(1ora) Chişinău, sectorul Buiucani: str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 — în intervalul de timp între 09:25 — 17:25 Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Miciurin, or. Chişinău: str. M. Lermontov 104-148, 13-, 143, Sf. Vineri 116, Tatarbunar 17 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Plopilor, Ştefan Vodă, S. Bogza (cons. juridici) — în intervalul de timp între 09:40 — 17:00 Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici: str. Alexandru Donici, Boris Glavan, Bukov Em., Bulgaru P., Comuna din Paris, Dimitrie Cantemir, Doina, Frunze Mihail, Ghidighici Sat, Gribov Nic., Ion Creangă, Ion Soltîs, Ponoarelor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tiglau, Valea Cînepii, Victoriei, Viilor — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00 Chişinău, sectorul Centru: şos. Hînceşti 216, 224. 230 — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 — în intervalul de timp între 11:00 — 18:00 str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 40, 40A, 40V, 42, 53-58, Valea Dicescu 91-119, 97A, 99A, 103/1, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 — în intervalul de timp între 09:20 — 18:00 str. Melestiu 6, 8, 10, Odesa 64, Paris 49 — în intervalul de timp între 10:00 — 18:00 str. George Meniuc 30/2 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:30 str. Grenoble 163/6, 159/6 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00 Chişinău, sectorul Ciocana: str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y — în intervalul de timp între 09:20 — 17:30 Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30 Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. V. Alecsandri 41, Luceafărul 9 — parţial în intervalul de timp între 08:00 — 18:00 Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. 1 Mai, Dm. Cantemir, M. Viteazul, Prieteniei — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 18:00 str. Luceafărul, Ştefan cel Mare, Teodorovici, Nucarilor — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 18:00 Anenii Noi: Geamăna — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 18:00 Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00 Todireşti — parţial în intervalul de timp între 09:55 — 13:00 Basarabeasca: str.Alexandru Puєkin Jd, Basarabia str-la Jd, Depoului Jd, Matrosov, Matrosova Jd, Mira Jd, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol […] Record Se anunță întreruperi de energie electrică pe 17 octombrie apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.