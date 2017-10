Mai mulți taximetriști asaltați de inspectori

11:30

„Am făcut colegilor de la PAS o ofertă politică, privind semnarea unui Acord strategic de lungă durată (valabil pentru parlamentare, locale și prezidențiale)”, a declarat ea, precizând că, pentru următoarele alegeri parlamentare, colaborarea presupune „un bloc comun, creat pe principiul de paritate și unitate atât pe liste, cât și în circumscripții”. „Din păcate, la fel ca și la prezidențiale, răspunsul întârzie. O asemenea experiență am cunoscut deja. În toamna lui 2016, noi am avut rezultatele reale ale unor sondaje de opinie interne ale PD, privind șansele candidaților Andrei Năstase și Maia Sandu. Vă amintiți că anume acest instrument a fost unicul criteriu de identificare a candidatului unic acceptat de dna Sandu, mersul în teritoriu, conferințele comune etc., nefiind acceptate”, a declarat Aliona Mandatii pentru Tribuna.