O româncă a „stors” de la un englez 35.000 lire sterline. Cum i-a reuşit „performanţa”

11:50

Britanica Sally Jones, o jihadistă care recruta online pentru organizația Statul Islamic (SI), a fost ucisă în Siria de o dronă americană, împreună cu fiul ei în vârstă de 12 ani, scrie cotidianul The Sun de joi, preluat de Reuters. The post Jihadista britanică Sally Jones, supranumită „Văduva albă”, ucisă într-un atac de dronă la graniţa dintre Siria şi Irak appeared first on Independent.