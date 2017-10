Record istoric pentru moneda digitală bitcoin; Criptomoneda a atins o valoare incredibilă

09:50

Vreme extremă în Africa de Sud. Cel puţin opt oameni au murit şi mulţi alţii sunt daţi dispăruţi, după o furtună care s-a abătut asupra oraşului Durban. Fenomenul meteo a fost însoţit de ploi puternice, care au provocat inudaţii, şi de rafale de vânt, care au smuls acoperişurile clădirilor.