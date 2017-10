Maia Sandu îl acuză pe Vlad Plahotniuc că a uzurpat puterea prin faptul că face în fiecare marți ședință la partid și discută problemele țării

16:20

Procuratura federală din Belgia a anunţat miercuri că a pus sub acuzare un nou suspect în cazul atacurilor teroriste din 2016 de la Bruxelles, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, relatează site-ul agenţiei The Associated Press. Autorităţile au precizat că un cetăţean belgian identificat drept Brahim T. "este acuzat de participare la activităţile unei grupări teroriste, asasinate teroriste şi tentative de asasinate teroriste, ca făptuitor ...