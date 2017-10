CNA rămîne temporar fără conducere

18:00

O fetiță de 7 ani a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un cîine O fetita de 7 ani a ajuns aseara la spital, cu rani la picioare dupa ce a fost atacata de un caine fara stapan. Copilul se juca in curte cand o haita de maidanezi s-a napustit asupra lui, iar unul l-a muscat. Vecinii i-au auzit strigatele si au sarit imediat sa-l ajute. Oamenii au chemat de urgenta salvarea, iar astazi fetita a fost vaccinata antirabie. Copila se juca in fata blocului, cand maidanezii s-au napustit asupra ei. O vecina i-a auzit strigatele si a sarit in ajutor, apoi a anuntat parintii, care au chemat salvarea. "A vazut prietenele si alerga spre ele. Atunci cainii s-au repezit asupra ei. Era ranita si am sunat salvarea,s spus Ludmila BOTNARI, MAMA. Fetita a fost transportata la spitalul pentru copii Valentin Ignatenco. "Plaga prin muscatura de un caine necunoscut, I s-a facut prelucrare primara a plagii prin consultatia medicului rabiolog si prin supravegherea medicului traumatolog. Starea este stabila, a vorbit Vitalie CHIOSEA, PURTĂTOR DE CUVÂNT, SPITALUL "VALENTIN IGNATENCO". Din fericire ranile nu erau adanci, astfel ca nu a fost internata. Astazi fetita a fost vaccinata antirabic. Locatarii spun ca maidanezii se adapostesc pe un santier din preajma. Acolo muncitorii le-ar da de mancare, astfel se aduna din ce in ce mai multi. "Ieri o vecina m-a rugat sa vin sa o iau cu masina pentru ca multi caini sareau la ea si tipa. Ar fi bine de strans toti cainii. Sunt copii mici, ei se joaca la teren, poate sa sara si la copii. "Vedem zilnic cate doi, trei. Ne e frica, incercam sa ii tinem la distanta. "Stiu ca sunt, erau mai multi. Sunt foarte periculosi. Si astazi cainii erau langa constructie. Nu am gasit insa niciun muncitor. Parintii copilei au depus o plangere la politie, care va investiga acest caz. Oamenii legii ii vor informa si pe cei de la Regia Autosalubritate care sunt responsabil de maidanezii din oras. Sursă: protv.md