Triplu atentat sinucigaș lângă sediul poliției din Damasc

15:30

Viceministrul Finanţelor Maria Cărăuș a fost suspendată din funcţia ocupată pe parcursul desfăşurării investigaţiei în dosarul privind fapte de corupţie, exprimate prin tentativa de trucare a unor licitaţii publice, în baza căruia a fost reţinută de CNA şi procurorii anticorupţie, alături de trei oameni de afaceri. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului, la propunerea Secretarului General de Stat, Lilia Palii. The post Viceministrul Finanţelor, Maria Cărăuş, reţinută într-un dosar pe fapte de corupţie, a fost suspendată din funcţie appeared first on Independent.