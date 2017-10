În capitală au început pregătirile de sărbătoare

11:50

‘Salvator Mundi’, pictat de Leonardo da Vinci, va fi pus în vânzare la Christie’s New York pentru 100 de milioane de dolari Ultimul tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci, care se află în posesia unui colecţionar privat, va fi vândut la pe 15 noiembrie la Christie’s New York, societate care a estimat opera la 100 de milioane de dolari, informează AFP. «Salvator Mundi» (savoarea lumii), tablou de o fineţe rară care-l reprezintă pe Hristos în veştminte albastre, a fost considerat multă vreme o copie, înainte ca experţii să-i ateste autenticitatea. Mai puţin de 20 de tablouri ale lui Leonardo da Vinci, a cărei operă era deja apreciată încă din timpul vieţii, se mai păstrează şi astăzi, potrivit Christie’s. În afară de «Salvator Mundi», toate se află în proprietatea muzeelor sau instituţiilor. Mare parte dintre tablourile care datează dinaintea secolului al XIX-lea sunt astăzi în domeniul public şi foarte rar se întâmplă să fie scoase la licitaţie. «Pentru specialiştii caselor de licitaţie este Sfânt Graal», a declarat, în timpul unei prezentări pentru presă, Loïc Gouzer, co-preşedinte al departamentelor de artă postbelică şi contemporană pentru zona Americii de la Christie’s. O persoană a oferit o garanţie pentru tablou, ceea ce înseamnă că va fi vândut, orice s-ar întâmpla la licitaţia din 15 noiembrie, la un preţ în jur de 100 de milioane de dolari, a explicat pentru AFP François de Poortere, responsabil al departamentului de pictură veche de la Christie’s New York. Înainte de licitaţia de la New York din noiembrie, tabloul va călători la Hong Kong, San Francisco şi la Londra, unde va fi expus. Povestea pânzei, pictată în jurul anului 1500 de Leonardo da Vinci (1452-1519) este neobişnuită. Nimeni nu ştie cu certitudine cine l-a comandat, însă anumiţi experţi estimează că ar putea fi vorba de o comandă de la Curtea Franţei, mai precis de Ludovic al XII-lea, a explicat marţi Alan Wintermute, specialist în pictură veche la societatea Christie’s. Ea s-a aflat mult timp în proprietatea regilor Angliei, înainte de a părăsi familia regală pentru diversele succesiuni şi vânzări. Pânza a dispărut mai mult de 100 de ani, înainte de a apărea la sfârşitul secolului al XIX-lea. «Sixty Last Suppers» al pictorului american Andy Warhol, ce reprezintă de 60 de ori «Cina cea de taină» a lui Da Vinci, va fi pus în vânzare în aceeaşi seară, pe 15 noiembrie. Preţul său a fost estimat la 50 de milioane de dolari. Sursă: news.ro Record «Salvator Mundi», pictat de Leonardo da Vinci, va fi pus în vânzare la Christie’s New York pentru 100 de milioane de dolari apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.