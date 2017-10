Angelina Jolie şi Gwyneth Paltrow îl acuză pe producătorul Harvey Weinstein de hărţuire şi viol. Ce a făcut Brad Pitt când a aflat

13:45

Consumul moderat de vin este un obicei eficient împotriva depresiei, arată un studiu recent. Specialiştii au analizat mai mult timp efectul vinului asupra organismului, iar studiul le-a constatat presupunerile. Vezi mai jos care sunt acestea. The post STUDIU. Consumat cu moderaţie, vinul este eficient împotriva DEPRESIEI appeared first on Zumi.