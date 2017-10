Leancă, despre întâlnirile lui Dodon cu Putin: nu-mi dau seama ce poți discuta cu asemenea regularitate, mai ales că Dodon nu are pârghii reale și nu am văzut beneficii pentru țara

09:10

Un tanar moldovean a facut senzatie la un concurs de talente din Italia. Ion Dodon a iesit pe scena, iar in momentul in care a inceput sa cante, juratii au ramas fara cuvinte. Dupa ce a interpretat piesa tanarul a fost aplaudat in continuu, astfel a trecut in etapa urmatoare a concursului. Moldoveanul a ales sa cante celebra piesa "Parlami d'Amore Mariu". In momentul in care tanarul a inceput sa cante atat publicul, cat si juratii au ramas fascinati.AMBIANTA ...