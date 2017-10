În urma unor neînțelegeri într-o închisoare din Mexic,au decedat 13 persoane

16:40

Peste 350 de ore de producții Dreamworks vor fi difuzate la TV Pe lângă noul conținut Minimax, în urma acordului cu NBCUniversal, grila românească a postului pentru preșcolari JimJam va fi completată cu seriale clasice. Postul pentru copii Minimax va difuza – în premieră – peste 700 de episoade de producții TV pentru cei mici, printre care numeroase titluri populare marca DreamWorks, ca: „Turbo FAST", „Trăiască regele Julien/All hail king Julien", „Mr. Peabody & Sherman", „Peripețiile motanului încălțat/The Adventure of Puss in Boots"și „Dinotrux". În plus, noi povești din seria „Barbie" vin pe micile ecrane din România:„Barbie: Mariposa and the Fairy Princess", „Barbie and her Sisters in a Puppy Adventure" și „Barbie – Video Game Hero. Acest lucru este posibil datorită parteneriatului pe care AMC Networks International – Europa Centrală și de Nord (AMCNI CNE) l-a încheiat cu NBCUniversal, oferindu-le abonaților din regiune acces la o mare varietate de seriale de desene animate și producții pentru preșcolari, marca NBCUniversal. Contractul multianual oferă canalelor din portofoliul AMC (ca Minimax și Jim Jam) conținut exclusiv pentru următorii ani. Această înțelegere bilaterală va marca prima difuzare într-un pachet complet a producțiilor DreamWorks pe posturile AMCNI CNE destinate copiilor, compania căutând mereu oportunități de a difuza conținut nou în România. Primele noi producții vor avea premiera pe posturile AMCNI CNE în luna noiembrie. Pe lângă noul conținut Minimax, în urma acordului cu NBCUniversal, grila românească a postului pentru preșcolari JimJam va fi completată cu seriale clasice pentru acest public-țintă, ca „Make Way for Noddy" și „Say it with Noddy", menite să întărească line-up-ul special Play & Learn/Joacă-te și învață. Sursă: cinemagia.ro