Donald Trump vrea să-și „măsoare inteligența” cu un oficial de la Casa Albă

14:00

El a acuzat faptul că testul la care a fost supus ar fi fost o farsă și că actuala guvernare nu l-ar fi dorit de fapt în fruntea instituției. „Mă consider integru, am respectat legea și nu am acceptat influența nimănui, nici a persoanelor private, nici a partidelor politice. Acest test e o ficțiune, cu adevărat am dorit să-l trec, mi-am dorit să devin președintele ANI, să fac ca în Republica Moldova integritatea să fie independentă”, a declarat Teodor Cârnaț în fața jurnaliștilor. El și-a dat demisia chiar în timp ce în fața instituției zeci de jurnaliști și avocați protestează față de adoptarea controversatului Regulament privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor de judecată de către Consiliul Superior al Magistraturii. Anterior, Cârnaț a acuzat că președintele Parlamentului, Andrian Candu, s-ar fi implicat direct în procedura de alegere a șefului ANI.