InfoTrafic a dat start aplicației ”Telegram”

09:20

Astăzi vom avea soare Pe mai multe drumuri din țară este ceață densă. Astăzi vom avea o vreme frumoasă,cerul parțial noros. Temperatura aerului la centru va fi cuprinsă ziua între +15..+16 C, la nord +13…+14 C, și la sud +17…+18 C. Noaptea temperatura aerului va fi de +2 C la nord, +4 C la centru și +7 C la sud. În următoarele zile se va încălzi. Sursă: RTR Moldova Record Astăzi vom avea soare apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.