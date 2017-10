Combatanți salută semnarea acordului de control comun la frontieră moldo-ucraineană: va asigura integritatea teritorială a țării și este în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului

11:00

Întrebat dacă a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose a spus: ”Da, am spus-o foarte clar, am spus-o într-un cerc de trei, maxim patru persoane. Dacă lucrurile stau aşa de rău şi Guvernul s-a prăbuşit, hai să mergem acasă că înseamnă că nu facem bine”, relatează MEDIAFAX. Premierul a spus că a aflat din presă de criticile aduse Guvernului în şedinţa de luni a Biroului Permanent Naţional, la care nu a participat din cauza întâlnirii cu secretarul general al NATO, iar ulterior a avut o discuţie cu lideri de organizaţii din PSD care au venit la Palatul Victoria. ”Nu sunt într-un moment fericit al relaţiei cu Liviu Dragnea”, a spus Tudose precizând că marţi va avea o discuţie la partid care să lămurească tensiunile din ultima vreme. Întrebat dacă are ceva să-şi reproşeze în relaţia cu preşedintele PSD, Mihai Tudose a spus: ”Sincer, nu. Chiar nu. (...