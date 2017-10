Rezervele valutare ale BNM au depășit 2,6 miliarde de dolari

10:10

Cîrnaț și-a argumentat decizia prin faptul că nu a dorit să prejudicieze imaginea CSM în urma eșecului suferit la testul poligraf. El a respins rezultatele testului. "Am depus cerere de demisie. Consider că acest test la poligraf este mai mult o ficțiune. Personal mă consider integru, în funcțiile în care am fost și consilier municipal, și membru CSM m-am condus de lege, am acționat după intima mea convingere, nu am acceptat niciodată influența nimănui, îndeosebi a persoanelor juridice.Testul la poligraf m-a făcut să fiu descalificat pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate", a declarat Cîrnaț. Totodată, juristul a mai precizat că nu a vrut să fie asociat cu actuala guvernare. „Am ajuns la concluzia ca să nu pătez imaginea CSM și să nu fiu egalat cu actuala guvernare, că trebuie să demisionez”, a adăugat el.