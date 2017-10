(video) Spaniolii care au protestat în Barcelona împotriva secesiunii ar fi hărțuit o jurnalistă rusă

18:00

Guvernul Pavel Filip ia în calcul reducerea sumei împrumuturilor externe din acest an cu 2,43 miliarde de lei, dintre care cu 859,6 milioane lei din contul împrumuturilor pentru susținerea bugetului și 1,57 miliarde lei din contul împrumuturilor destinate proiectelor finanțate din surse externe, scrie mold-street.com. Reducerea finanţării va lovi în mai multe proiecte implementate pe banii donatorilor externi. Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor va avea loc reducere cu circa 20% (aproape 547 milioane lei), a asistenţei externe pentru o serie de proiecte ce urmau a fi realizate în acest an. Utilizare frauduloasă şi neîndeplinirea condițiilor din acordurile de finanțare "Aceasta reflectă tendința implementării proiectelor finanțate din surse externe în primele opt luni ale anului 2017, care a determinat revizuirea executării scontate până la finele anului", explică Ministerul Finanţelor într-o notă informativă la proiectul de rectificare bugetară pentru 2017. Potrivit instituţiei, "de asemenea, s-au diminuat cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe, inclusiv urmare a descoperirii utilizării frauduloase de către unii agenți economici a fondurilor din proiecte", sau din cauza "neîndeplinirii unor condiții stipulate în acordurile de finanțare". Reprezentanţii acestor proiecte sau a instituţiilor responsabile neagă însă existenţa unor scheme frauduloase. Ministerul Finanţelor a alcătuit şi o listă a proiectelor la care în acest an vor fi diminuate semnificativ alocaţiile, iar Mold-Street a analizat unele cazuri mai detaliat. Nordul rămâne fără sistem modern de asigurare cu apă Lider incontestabil este proiectul de alimentare cu apă in regiunea Nord, care nu va primi în acest an nici-un ban din finanţarea de 142,5 milioane lei, planificată de autorităţi. "Modificarea cheltuielilor este cauzată de diminuarea cheltuielilor fondului de dezvoltare regională care au fost redistribuite la alte cheltuieli, precum și din contul proiectelor finanțate din surse externe din cauza neîndeplinirii unor condiții stipulate în acordurile de finanțare", se arată în nota Ministerului Finanţelor. Ţinând cont că e vorba de un proiect în valoare totală de 20 milioane euro (circa 415 milioane lei), apoi se amână alocarea a aproape o treime din bugetul prevăzut. Proiectul anunţat încă şase ani în urmă, prevede dezvoltarea unui sistem regional de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Bălți și șase raioane în nordul țării (Soroca, Florești, Drochia, Rîșcani, Sîngerei, Telenești). Investițiile urmau să meargă pentru reabilitarea apeductului Soroca-Bălți și alte rețele de apă din regiune, să crească numărul de conexiuni la apeduct și între raioane, să reducă pierderile de apă și să micșoreze consumul de energie utilizată la prestarea serviciilor. Banii urmau a fi alocaţi încă din 2014 şi până în 2018, în cote egale a câte 10 milioane de euro de BERD și BEI, dar realizarea lui se tergiversează din cauza unor tertipuri birocratice, relaţiilor încordate între autorităţile centrale şi cele locale, dar şi din cauza schemelor frauduloase depistate la unele întreprinderi ce urmau a fi implicate în proiect. Proiectul "supravegheat" de premier rămâne fără 100 de milioane lei Al doilea în top este proiectul de susținere a Programului în sectorul drumurilor, finanţat în special de BERD şi BEI şi care va rata în acest an circa 100 milioane lei. Pentru acest proiect în acest an era prevăzută o finanţare de 679,66 milioane lei, respectiv se taie peste 15% din alocaţiile planificate În fruntea Comitetului de supraveghere al Proiectului se află chiar premierul Pavel Filip. Anume acest Comitet a coordonat pe 25 aprilie 2017, rezilierea contractelor de reparare a unor drumuri naţionale, din cauza unei implementări necorespunzătoare. „Este regretabil că s-a ajuns la așa o situație, a fost pierdut timp în zadar, iar drumul așa și nu este reparat. Pe viitor trebuie să fim mai precauți în acest sens”, declara atunci Pavel Filip. Şi noul proiect "Reabilitarea drumurilor locale" pentru care Banca Mondială urmează să aloce în următorii ani 80 milioane dolari, nu va primi o finanţare de 49,9 milioane lei, adică mai mult de jumătate din suma preconizată în acest an. Dezvoltare rurală şi adaptare la schimbări climatice Pe trei se află proiectul ”Programul Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă" (IFAD VI). Aici finanţarea se diminuează cu 55,9 milioane lei, ceea ce reprezintă aproape 78% din bugetul prevăzut pentru 2017. Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. El are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția oraşelor Chișinău şi Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului. Bugetul programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) este de 26,08 milioane dolari, din care împrumut IFAD de 16,1 milioane dolari, Grant IFAD - 0,5 milioane dolari, Grant DANIDA - 5,22 milioane dolari şi Grant GEF - 4,26 milioane dolari. În cadrul acestui proiect sunt acordate granturi pentru investițiile care sporesc capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvolatrea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa. Modernizarea sistemului termoenergetic Bălți se amână Nici-un ban din suma prevăzută de 46,8 milioane lei nu va ajunge nici la proiectul privind modernizarea sistemului termoenergetic Bălți. Valoarea totală a proiectului lansat anul trecut, este de zece milioane de euro, dintre care trei milioane sunt oferiţi în calitate de grant din partea Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu, iar şapte milioane vor constitui investiţiile BERD, oferite în condiţii avantajoase pe un termen de 15 ani, o perioadă de graţie de 3 ani şi dobânda la rata LIBOR + marja 1-2%. Călin Negură, şeful Direcţiei Generale Energetică din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii (MEI) s-a arătat surprins de suspiciunile de fraudare şi a precizat că nu e vorba de nicio pierdere de finanţare şi că aceasta se întâmplă doar din cauza unor probleme tehnice. "Proiectul urma să fie realizat în acest an, dar din cauza unor reţineri din partea finanţatorilor, coordonarea cu întârziere a documentaţiei tehnice, s-a ajuns la situaţia că nu se pot implementa în acest an bugetar 2017, toate cele patru componente ale acestui proiect", a declarat pentru Mold-street, Călin Negură. Mai puţine locuinţe sociale Un alt proiect, deja cu caracter social lovit de probleme, este ”Construcția locuințelor sociale II", finanţarea căruia se diminuează în acest an cu 43,2 milioane lei. Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, locuințele sociale în Republica Moldova sunt construite în cadrul unui proiect de circa 20,4 milioane de euro, din care 13,4 milioane euro este un împrumut al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pe un termen de până la 20 de ani, iar 7 milioane euro este contribuţia autorităţilor. Până la sfârșitul anului 2018, când va fi finalizată faza II a proiectului, se prevede a fi construite circa 700 de locuințe sociale în opt raioane ale țării. Iunona Lungul, managerul proiectului a explicat că diminuarea finanţării pentru acest an se datorează excluderii proiectului de locuinţe sociale de la Ialoveni, unde în loc de 94 de aparatmente, vor fi construite doar 30 de locuinţe sociale. De notat că în cadrul acestui proiect, preţul unui metru pătrat de spaţiu locativ ajunge la 700-900 de euro, mult mai scump faţă de costurile din Chişinău. De vină este faptul că locuinţele sunt dotate cu blocuri sanitare, aragaz, sistem de încălzire autonom, inclusiv cazan electric, geamuri termopan, uși interioare din MDF, pereți și tavane zugrăvite și pardoseli laminate. Agricultura competitivă Şi finanţarea proiectului ”Agricultura competitivă” va fi diminuată în acest an cu 40 milioane lei, aici amânarea datorându-se întârzierii unor lucrări. Liviu Gumovschi, director executiv al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA), a explicat rectificarea bugetară din cauză că lansarea construcţiei laboratorului regional Cahul va fi doar la finele anului şi nu în august era preconizat. "Banii vor fi chieltuiţi anul viitor şi nu în 2017, şi vor merge şi la dotarea cu echipament laboratorului regional Bălţi", a declarat managerul. Potrivit lui Gumovschi, din acest proiect cu o valoare totală ce depășește 45 milioane dolari, s-a reuşit deja obţinerea a circa 75% debursări, iar proiectul mai are încă doi ani de implementare. Unii pierd, alţii câştigă De notat că sunt şi alte proiecte care nu vor beneficia în acest an de finanţare. De exemplu proiectul de consolidare a cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație în Republica Moldova, nu va primi 25,6 milioane lei. Totodată, Ministerul Finanţelor menţionează că de exemplu reducerea alocațiilor din surse externe cu circa 92 de milioane lei pentru implementarea activităților în cadrul unor proiecte din domeniul învățămîntului, are loc "din cauza lipsei capacităţii de absorbţie integrală a mijloacelor prevăzute", fără a oferi detalii privind proiectele afectate. În cazul altor proiecte se prevede chiar majorarea finanţării, uneori destul de semnificativ.De exemplu pentru proiectul de achiziționare a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare majorarea este cu 63,3 milioane lei, iar cel destinat reabilitării rețelelor electrice cu 46,5 milioane lei.