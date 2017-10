Atenţie Şoferi! Se intensifică controlul şoferilor cu maşinile RADAR

12:00

Compania Nissan, va prezenta la Salonul Auto de la Tokyo, care îşi va deschide uşile în luna octombrie, conceptul versiunii sport a vehiculului electric, numit Leaf Nismo. Prima imagine cu hothatch-ul electric, a apărut pe site-ul InsideEVs , făcută la evenimentul organizat în cinstea startului comerciazării noului Leaf în Europa. Varianta Nismo vine să atragă