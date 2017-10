Andrian Candu, despre ”rânza opoziției”: Cred că trebuie să mai treacă o generație ca partidele să discute în mod înțelept

11:30

„Din ce am văzut azi la Prime, înțeleg că Băsescu a bătut palma cu Plahotniuc?...”, a scris Cheianu pe pagina sa de facebook. Cheianu a fost deranjat de opiniile lui Băsescu. Fostul lider de la Cotroceni a criticat-o pe șefa PAS, Maia Sandu, dar și pe alți lideri ai opoziției de dreapta, că refuză o eventuală coaliție post-electorală cu PDM, ca să nu admită venirea la putere a socialiștilor. "La voi am auzit următoarea trăsnaie: aveți politicieni care stau mai mult în stradă și spun "Nu, noi nu discutăm cu corupții". Oameni buni, România a evoluat din 1990 până în 2007 când am intrat în UE și cu oameni corupți. Nu poţi să le stopezi spunând întâi să nu mai fie niciun corupt și pe urmă eu fac alianțe. Fac alianțe cu oricine este pro-vest prin program asumat, iar de corupție se ocupă procurorii și judecătorii", a spus fostul președinte al României, Traian Băsescu.