Militarii moldoveni nu se vor mai pregăti în Ucraina, a decis Igor Dodon

A devenit vegan, după ce rudele i-au murit de cancer Alexandr Mazov are 27 de ani. Cu aproape 4 ani în urmă, când absolvea Universitatea de Medicină, a devenit vegan (persoană care nu consumă produse de origine animală). Principalul motiv a fost moartea oamenilor dragi, care sufereau de cancer. Anume această cauză l-a pus pe tânărul student pe gânduri. A început să studieze regimul alimentar vegan, iar în timpul cercetărilor a aflat că anume regimul raw vegan reprezintă metoda oficială de tratare a cancerului în multe țări din lume, recunoscută și recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. „Apoi am văzut filmul Земляне, ceea ce m-a făcut să iau niște decizii. Mai târziu, am făcut cunoștință cu Serghei Dobrozdravin – fondatorul școlii de alimentație vegetariană și raw-vegană din Moscova. M-a invitat în calitate de speaker la evenimentele lor în calitate de medic ce are un regim alimentar raw-vegan." Așa s-a pomenit că nu vrea doar să se alimenteze sănătos, fără a dăuna animalelor, dar și că își dorește să lupte pentru drepturile lor. Revenind la alimentația lui Alexandru, ziceam că inițial s-a făcut vegan, ca mai târziu să adopte regimul Raw Vegan, adică alimentația fără foc, de consum în stare crudă a alimentelor de origine exclusiv vegetală. „Am trecut la acest tip de alimentație din motive de spiritualitate. Ideea a venit de la mama, după ce multe rude de-ale ei au murit de cancer. Produsele lactate, la fel ca cele din carne, sunt cauza multor boli legate de sistemul osos. Oricât de paradoxal ar suna asta acum pentru unii, dar în lapte nu găsești foarte mult calciu. Sunt multe cercetări, care demonstrează că afecțiunile inimii și problemele oncologice apar din cauza produselor de origine animală. Eu nu mănânc nici miere, inclusiv din motivul că afectează dinții. De vină e propolis-ul. Ca medic, știu bine. În plus, mi-e milă și de albine." Potrivit lui Alexandru, din comunitatea Vegană/Vegetariană fac parte 1,5 mii de oameni. Dintre ei 450 sunt vegtarieni, iar un regim raw vegan au 25 de oameni. Tendințele din ultimii 2-3 ani arată că numărul vegetarienilor este în continuă creștere, la noi în țară. „Nu e greu să renunți la produse lactate. Există nenumărate alternative de origine vegetală, în care se regăsește de zeci de ori mai mult calciu. De exemplu, uleiul de cocos, migdale, cânepă și susan. În loc de carne, astăzi putem mânca pârjoale din legume și putem opta pentru proteina din soie. Struguri de masă moldovenești, mere, banane, portocale și pomușoare înghețate putem găsi anul împrejur chiar și în magazinele de la noi. Noi nu avem probleme la acest capitol, v-o spun din proprie experiență. Magazinele și piețele le au tot anul, adevărat, la un preț mai ridicat. Da, este un regim de alimentație mai costisitor decât dacă ai trăi din cartofi și macaroane, dar e mult mai sănătos. Eu personal îndemn oamenii să renunțe pentru început la produsele de origine animală sau să reducă inițial consumul. Fiecare kilogram de carne și lapte salvează zeci de hectare de […]