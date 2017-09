Numărul liceenilor înmatriculați scade

15:40

Berbec Visele devin realitate. Energiile spirituale sunt active, iar relatia de cuplu infloreste. Vorbesti frumos, iti folosesti imaginatia la cote maxime. Weekend-ul se anunta fierbinte. Daca, insa, au existat tensiuni pana acum, acestea se pot accentua. Taur Se anunta proiecte ambitioase. Fie te muti in casa noua, fie redecorezi. Poate se mareste familia si pregatiti camera copilului. Daca esti singur, o intalnire programata spre mijlocul saptamanii s-ar putea sa-ti schimbe “statusul” marital. Gemeni Un concert, o petrecere, o iesire la aer liber iti pot prilejui intalnirea cu sufletul pereche. Sansele sa-ti gasesti jumatatea in aceasta saptamana sunt foarte mari. O perioada excelenta sa fii sincer si deschis, sa spui ceea ce simti fara ocolisuri. Rac Ai cunoscut pe cineva de curand si faci tot posibilul sa ii atragi atentia. Vestea buna este ca sunt sanse mari ca efortul sa iti fie apreciat. Cu putin noroc, weekend-ul nu te va mai gasi singur. Leu Obligatii, reguli, restrictii, lucruri care “trebuie” facute. Numai ca tie nu-ti place deloc sa le respecti si apar frustrari. Evita sa dai vina pe altii. Poti avea iesi nervoase, iar relatia de cuplu poate avea de suferit, potrivit sfatulparintilor.ro. Fecioara Treci prin transformari care vor aduce un aer nou relatiei de cuplu. Esti mai calm, mai atent cu partenerul de cuplu, mai afectuos si asculti mai mult. Weekend-ul poate aduce o reconectare pe care persoana iubita o asteapta de multa vreme. Balanta Urmeaza o perioada interesanta, mai ales pentru cei singuri. Persoanele de sex opus sunt interesate de felul tau de a fi, iar tie iti place agitatia care se creeaza in jurul tau. Evita sa fii impulsiv! Scorpion Ai tentinda sa tii in tine suparari si frustrari, iar acest lucru dauneaza grav relatiei de cuplu. Spune deschis ce ai pe suflet, ce-ti doresti, chiar daca “solicitarile” iti pot parea copilaresti. Sagetator Simti ca ai intrat intr-un blocaj in relatia de cuplu si nu mai stii ce sa faci ca sa iesi din el. Parerile celorlalti nu ti se par foarte potrivite si intri si mai mult in dileme. Relatia de cuplu este foarte tensionata. Capricorn Relatia de cuplu trece prin transformari semnificative, iar perspectivele viitorului se anunta promitatoare. Te simti mai puternic legat de partenerul de cuplu, mai afectuos si, in sfarsit, lucrati ca o echipa. Varsator Ti se pare ca ai un contracandidat la inima persoanei iubite si iei foc. Dintr-odata esti pregatit sa-ti aperi relatia. Ai grija, insa, sa nu exagerezi si sa fii violent. Chiar daca ai motive de gelozie, un comportament agresiv poate produce rupturi definitive. Pesti Nu sunt excluse tensiuni in sectorul amoros. Poate ca nu va mai potrivit “orarul” astfel incat sa fiti amandoi apti de mai multa intimitate. Incearca sa echilibrezi atentia pe care o acorzi jobului cu atentia pe care o acorzi partenerului.