LIVE // Partidul Liberal organizează o conferință cu tema „Depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională”

10:55

Un cetățean moldovean a fost adus astăzi dimineață la Chișinău de către un echipaj SMURD. Bărbatul a fost preluat din Oradea, România, unde a fost implicat într-un accident de circulație. Pacientul în vîrstă de 42 de ani a fost adus cu o ambulanță de tip C1 de terapie intensivă. Echipa din Republica Moldova a ajuns în Oradea, către seara zilei de ieri, iar după 11 ore de drum au reușit să aducă bărbatul la Institututul de Medicină Urgentă din Chișinău. Pe parcursul drumului acesta a fost monitorizat, ajungînd la Chișinău în stare stabilă. Pacientul va continua tratamentul în secția de traumatologie a spitaluilui. Conform informațiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova, în ultimul trimestru acesta este al treilea caz de transportare a cetățenilor țării noastre din străinătate prin intermediul Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare. Un caz similar a avut loc pe datat de 20 iulie 2017, atunci cînd SMURD a adus acasă doi bărbați moldoveni care au suportat un accident rutier în Cernăuți.