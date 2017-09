Radiografia unui sistem putred sau ultimele zile din viaţa lui Andrei Braguţa

Moartea suspectă a lui Andrei Braguţa la a zecea zi de la reţinere a pus pe jar întreaga societate moldovenească, la fel ca şi decesele lui Valeriu Boboc şi Sorin Paciu. În toate aceste cazuri s-a încercat muşamalizarea şi a fost nevoie de o intervenţie dură a societăţii civile, a mass-media şi chiar a organizaţiilor internaţionale, pentru ca organele de anchetă să recunoască că, de fapt, este vorba de omucidere, scrie crimemoldova.com. După mediatizarea pe larg a decesului lui Braguţa, organele de drept au recunoscut că acesta a fost bătut şi au pornit dosare penale. În acelaşi timp, sistemul, în loc să-şi recunoască problemele, opune rezistenţă dârză, aruncând vina de la o instituţie la alta. Iar cea mai bună metodă de apărare pe care au găsit-o, a fost discreditarea victimei, care „a avut comportament urât şi i-a numit cu cuvinte indecente”, încercând să justifice astfel moartea tânărului. Cazul lui Braguţa îi incriminează pe toţi reprezentanţii sistemului: poliţistul, procurorul, judecătorul, avocatul, supraveghetorul, medicul, toţi cei care se fac direct responsabili de securitatea şi viaţa persoanei ajunse în custodia statului. Cei care, în loc să fie toleranţi cu o persoană suferindă, încearcă să arunce toată vina asupra ei ca să-şi justifice inacţiunile sau abuzurile. Iar unica „vină” a lui Andrei Braguţa a fost boala mintală, de care suferea de câţiva ani. Cine a fost Andrei Braguţa Andrei Braguţa avea o specialitate mai rar întâlnită în Republica Moldova. Era inginer-chimist în industria alimentară, fiind absolvent al Institutului tehnologic din Krasnodar. Cei care l-au cunoscut pe Andrei susţin că acesta s-a manifestat întotdeauna prin dorinţa de a studia, citea mult și practica sportul. În acest an, Andrei Braguţa fusese înmatriculat şi la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, la o facultate cu profil economic, scrie crimemoldova.com. Andrei Braguța cu mama Familia Braguţa. În mijloc, micuţul Andrei După absolvirea universităţii din Krasnodar, Andrei a fost angajat la diferite întreprinderi din industria alimentară din Moldova. În 2012, în timp ce era angajat la o rafinărie de uleiuri din Bălţi, Andrei este trimis într-o deplasare în Georgia, unde urma să acorde asistenţă la montarea unui utilaj modern la o rafinărie de uleiuri. „Nu ştiu la sigur ce s-a întâmplat acolo. Dar ştiu că a avut un stres puternic care i-a provocat boala”, ne povesteşte Ion Braguţa, tatăl lui Andrei. După deplasarea din Georgia, Andrei se îmbolnăveşte şi este internat la Spitalul de psihiatrie din Bălţi, fiind diagnosticat cu schizofrenie paranoidă. Andrei Braguţa este luat la evidenţa medicilor psihiatri din Bălţi, iar pe parcursul ultimilor 4 ani mai este internat de câteva ori în spital, scrie crimemoldova.com. Pus faţă în faţă cu diagnoza, Andrei a încercat să depăşească stereotipurile şi să ducă un mod de viaţă normal: muncea mult, studia, elabora proiecte. Avea şi o iubită, care îi născuse un băieţel perfect sănătos. Atât doar, că nu consuma alcool şi nu fuma, ca mulţi alţi semeni de ai săi, iar în fiecare zi trebuia să administreze pastile. Andrei Braguţa deţinea permis de conducere din 2003. Medicii nu a făcut demers pentru ca lui Braguţa să i se ridice permisul de conducere. Ultima săptămână în libertate Poliţia susţine că înainte de a fi reţinut, Andrei Braguţa avea un comportament deviant, a încercat să fure apă dintr-un magazin, consuma alcool şi că ar fi fost văzut de un consătean de al său beat, desculţ, cu hainele rupte şi cu leziuni pe corp. Familia Braguţa prezintă altfel situația. Natalia, sora mai mare a lui Andrei, stabilită de câţiva ani cu traiul în Elveţia, la 10 august a venit într-o scurtă vizită la părinţi. Natalia, Ion şi Andrei Braguţa „Era ora 23.00 când am ajuns la Gara din Bălţi. Andrei mă aştepta. Nu ne văzusem doi ani. M-am bucurat mult să-l văd pe frate vesel şi sănătos. În drum spre casă, Andrei mi-a povestit despre realizările sale, că îşi iubeşte munca, că doreşte să îşi continue studiile şi pe lângă sala de sport, s-a înscris la un cerc de dansuri latino-americane. A urmat întâlnirea cu părinţii. Ne-am culcat cu toţii târziu. A doua zi, Andrei s-a sculat dimineaţă ca să-şi pregătească de mâncare să-şi ia cu el la serviciu. Mi-a cerut permisiunea ca să ia din dulciurile aduse de mine pentru a-şi servi colegii. Fratele s-a întors de la serviciu târziu, eu deja dormeam. A doua zi am aflat că se defectase maşina şi că a trebuit să caute pe cineva care să i-o tracteze. Pe data de 12 august, dimineaţa, tata şi fratele au reparat automobilul. După masă, am plecat în ospeţie la bunica. În Bălţi, ne-am oprit la o plăcintărie, am luat plăcinte pentru bunica, iar Andrei m-a servit cu îngheţată. Am trecut şi pe la o librărie, unde Andrei şi-a cumpărat nişte cărţi. La bunica am stat câteva ore, am vorbit şi cu fratele din Rusia. Seara ne-am întâlnit cu un coleg de clasă al lui Andrei, care revenise din Odessa. Pe urmă am vrut să ne distrăm la o discotecă din Bălţi, dar eram toţi prea obosiţi şi am plecat peste 15 minute”, îşi aminteşte Natalia pas cu pas ultimele zile petrecute împreună cu fratele. Cu tata și bunica În dimineaţa de 13 august, Andrei a plecat la pescuit împreună cu sora şi tatăl, unde au stat până după prânz. În a doua jumătate a zilei, Andrei s-a întâlnit cu un fost coleg de serviciu de la rafinăria „Floarea soarelui” din Bălţi şi l-a vizitat pe Stanislav, fiul său de trei ani. Din spusele Nataliei, ziua de 14 august au petrecut-o în familie: „Pe data de 18 august era ziua mea de naştere. Andrei a decorat casa cu baloane colorate şi mi-a adus un pepene verde de dimensiuni enorme. A doua zi urma să plec. Seara târziu, Andrei mi-a spus că a doua zi urmează să plece la Chişinău cu probleme de serviciu. În dimineaţa de 15 august ne-am îmbrăţişat, ne-am luat rămas bun. Andrei a urcat în maşină, mi-a zâmbit, mi-a urat drum bun şi a plecat. A fost ultima dată când mi-am văzut fratele în viaţă”. Reţinerea La 15 august, Andrei Braguţa a plecat de acasă pe la 7 dimineață, deoarece, după cum îi comunicase tatălui, la ora 10 urma să fie în Chişinău. Derularea evenimentelor încercăm să le deducem din două înregistrări video, dintre care unul al agenţilor de patrulare, dar şi din comunicatele IGP. Astfel, doi agenţi de circulaţie, care se aflau la ieşirea din satul Peresecina dinspre Chişinău au observat un automobil care se deplasa cu viteză excesivă în localitate. Potrivit procesului verbal, întocmit de către agenţii de circulaţie, viteza era de 118 kim/oră. Poliţiştii au încercat să-l oprească, însă Braguţa le-ar fi arătat un semn indecent. Atunci agenţii de circulaţie au solicitat ajutorul colegilor, iar ei au pornit urmărirea maşinii conduse de Braguţa, care a fost oprit peste vre-o 6 km, în apropierea satului Ratuş din raionul Criuleni. În video se vede cum Andrei este scos cu forţa din automobil, pus cu faţa la pământ şi încătuşat. Ulterior, Braguţa este escortat la Inspectoratul Naţional de Patrulare de pe strada Doina din Chişinău, iar după aceasta maşina cu care se deplasa Andrei este dusă la parcarea specială de pe strada Otovasca din sectorul Ciocana. Din secvenţele video, oferite de poliţişti, se vede cum Andrei îi trage un pumn în față unui poliţist, însă în ajutorul colegului vin alţi poliţişti, care îl imobilizează pe Andrei în câteva secunde. Andrei Braguţa a fost dus la medicul narcolog. Din înregistrările video rezultă că Andrei era agitat, vorbea repede şi fără sens, propunându-i în dar medicului ba 5 mii de euro, ba un Mercedes. Braguţa a refuzat prelevarea probelor de sânge, fapt pentru care a semnat. Intentarea dosarelor În final, Andrei Braguţa este dus la Inspectoratul de poliţie al sectorului Ciocana, unde ofiţerul de urmărire penală, Roman Bolgarenco, îi intentează două dosare penale, conform articolului 264 prim alin. 3, care prevede amendă în mărime de la 900 la 1000 unităţi convenţionale sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore pentru refuzul de la recoltarea probelor biologice pentru stabilirea stării de ebrietate a conducătorului auto, şi conform articolului . 349 alin. (11), care prevede de la 4 la 8 ani de închisoare pentru aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea unei persoane cu funcţie de răspundere. Între timp, starea de sănătate a lui Braguţa se agravează şi mai mult, acesta practic ieşind de sub control. Tatăl tânărului, Ion Braguţa, a ajuns la Inspectoratul de la Ciocana pe la ora 6 seara. „Am fost telefonat pe la ora 11.00 de un bărbat, care s-a prezentat Gheorghe, poliţist din Orhei, care şi mi-a spus că Andrei a fost reţinut. Imediat m-am pornit la gară, iar pe la 14.00 am ajuns la Orhei la poliţie. Acolo mi-au spus că fiul meu este la Ciocana. Atunci m-am pornit la Chişinău, iar la Inspectoratul de la Ciocana am ajuns tocmai seara”, își aduce aminte Ion Braguţa. Ion Braguța Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, spune că l-a găsit pe Andrei profund iritat. „Se ridica permanent, vorbea repede, înjura, era foarte tulburat. Un poliţist îi lega gura cu un prosop ca să tacă. I-am întrebat pe poliţişti de ce este reţinut şi mi-au răspuns că le-au maltratat colegul şi i-a insultat pe ceilalţi colegi. Eu am încercat să-l liniştesc pe Andrei, i-am spus că voi face tot posibilul să-l scot de acolo, iar el mi-a zis că trebuie să ne ocupăm de albinărit. Mi-am dat seama că lui Andrei i se acutizase boala şi i-am spus ofiţerului de urmărire penală. I-am propus chiar să vorbească la telefon cu medicul, însă el a zis că nu vorbeşte cu nimeni la telefon. Cu lacrimi în ochi l-am rugat să-l ducă pe fiul meu la medic sau cel puţin să-i dea medicamentele, dar nici nu a vrut să audă. Iar Andrei devenea din clipă în clipă tot mai agitat”. Bătrânul a mai spus că fiul său a fost ameninţat de către un poliţist: „Te vom duce pe mult timp la răcoare, acolo îţi va fi bine şi te vei linişti”. Ion Braguţă ne-a mai comunicat că de ei s-a apropiat un bărbat cu ochelari, care s-a prezentat drept avocatul „Vlad Nevreanu”, care i-a cerut 3500 de lei pentru a-l apăra pe Andrei. Ultimul a refuzat categoric. Ulterior, am aflat că este vorba Vladislav Nevreanschi de la biroul individual de avocaţi „Echitate”, care în acea zi era de serviciu ca avocat garantat de stat. Unii susţin că până a intra în posesia licenţei de avocat, Nevreanschi ar fi activat în poliţie. Avocatul Nevreanschi. Sursa: mafia.md Tatăl lui Andrei spune că a stat la poliţia de la Ciocana aproape o oră, după care un poliţist i-a dat centura, ceasul, şireturile, cămaşa şi unul din cele două telefoane ale fiului: „L-au lăsat doar în pantaloni, cu pielea goală. Andrei avea două telefoane, dar mi-au restituit doar unul. Un poliţist mi-a zis că Andrei este reţinut pentru 72 de ore şi va fi dus la Izolatorul de detenţie preventivă de pe strada Tighina 6”. Sursele CrimeMoldova susţin că poliţiştii de la Ciocana şi-ar fi bătut joc de Andrei Braguţă, îl numeau „Ţezari”, râdeau batjocoritor, fapt care îl irita la culme pe acesta. Potrivit procurorului Ivan Filimon, înainte de a fi escortat la Tighina 6, Andrei Braguţa a fost dus la Spitalul de urgenţă, unde ar fi fost supus unui examen medical. Calvarul de la Tighina 6 Deşi Regulamentul intern al Izolatorului de Detenţie Provizorie stipulează reguli clare, care interzic plasarea persoanelor bolnave, agresive, de orientare sexuală netradiţională împreună cu alţi deţinuţi, Andrei Braguţa este plasat în celula nr.9, unde se afla și un sportiv cu numele Jalbă. După declanşarea scandalului, Inspectoratul General de Poliţie anunţă că Braguţa a fost bătut de ceilalţi deţinuţi din cauza acţiunilor sale cu tentă sexuală. Sursele noastre ne-au comunicat că tânărul ar fi fost bătut pe la ora 4 dimineaţă, incidentul a fost observat pe monitoarele video, însă nu s-a intervenit. Mai mult, şeful turei din ziua respectivă nici nu a raportat, cel puţin, despre maltratarea unui deţinut. La data de 16 august, Andrei Braguţa a fost transferat în celula nr.11, unde a fost lăsat gol puşcă, fără saltea pe pat. Sursele noastre susţin că şeful turei, Igor Orbu, care l-a plasat pe Andrei în celulă cu alţi deţinuţi, nu a reacţionat la maltratare şi nu a raportat incidentul. Mai mult, acesta nu a fost suspendat din funcţie. În schimb, printre poliţiştii suspendaţi, figurează cel care a chemat salvarea.

