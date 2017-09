Câţi bani îți trebuie să fii student în Chișinău

15:26

Federația de Tenis din Moldova a rămas fără președinte Președintele Federației de Tenis din R. Moldova și vicepreședintele Partidului Shor, Marina Tauber, a semnat cererea de demisie din prima funcție. Tauber a declarat că, după 12 ani de tenis, a decis să se dedice doar activității politice. „Probabil, aceasta este una dintre cele mai dificile și contradictorii decizii din viața mea pentru ziua de azi, cu toate acestea, a venit momentul când nu pot să nu o accept! În legătură cu implicarea mea în politică, atât la nivel național, cât și din ce în ce mai mult la nivel european și internațional, fizic nu mai pot să ofer acestei funcții atât de mult timp, cât ea necesită, mai ales că tenisului — sportului meu preferat, şi până acum, activitaţii vieții mele, am obișnuit să îi ofer tot timpul și toate eforturile mele și în general, pe mine însumi! Având în vedere faptul că recent am fost din ce în ce mai puțin în Moldova, precum și posibila intrare într-o nouă funcție și, în acest sens, necesitatea prezenţei mele permanente în Europa, pe care o voi împărtăși cu Dvs. în detaliu adiţional, eu, spre marele meu regret, nu voi mai putea să-mi îndeplinesc obligațiile față de tenisul moldovenesc la nivelul potrivit", a scris Tauber pe pagina sa de Facebook. Marina Tauber a subliniat că va continua să susțină acest sport în R. Moldova. „În cei 12 ani pe care i-am dat acestui sport, mai întâi ca antrenor, apoi ca manager al Federației de profil și mai târziu vicepreședinte și deja 6 ani în funcția de președinte, am făcut tot ce am putut și, uneori ce nu puteam, cu toată inima și sinceritatea mea și cred că echipa noastră a obținut multe succese și victorii istorice, precum și o înțelegere și popularitate complet diferită a acestui sport în țara noastră! Eu cred și sper că persoana care își va asuma responsabilitatea de a veni la acest post va continua începuturile noastre și va obține rezultate și mai mari și va cuceri multe vârfuri neînfrânate", a mai adăugat deja fosta președintă a federației. Ea nu a ezitat să-i mulțumească și lui Ilan Shor, „care, pentru mai mult de 6 ani, este sponsorul principal și cel mai mare prieten și suporter al tenisului moldovenesc".