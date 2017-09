O insulă italiană se oferă să găzduiască copii de migranți pentru a-și menține școala deschisă

16:15

Consilierul municipal al fracțiunii Partidului Socialiștilor, Alexandr Odințov, a cerut organelor de drept să verifice calitatea reparațiilor drumurilor din Chișinău. Despre acest lucru a declarat luni consilierul, la o conferință de presă, după ședința operativă a primăriei.