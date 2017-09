Milioane de fani sunt supărați pentru că România a ratat calificarea la Cupa Mondială, doar Daum se declară fericit

10:40

Gemeni Fiind intr-o zodie dubla, femeia din Gemeni are abilitatea de a fi asa cum vrea, cand vrea. Poate disimula tristetea sau fericirea, furia sau bucuria. Si, culmea, nimic nu o tradeaza. Versatilitatea cu care actioneaza o face de-a dreptul atragatoare in ochii barbatilor, care insa nu sunt constienti la ce riscuri se expun in relatia cu ea. Pentru ca nativa Gemeni e suficient de abila incat sa se joace cu mintea lor pentru a obtine ceea ce isi doresc. Scopul sau este sa obtina confortul de care are nevoie, indiferent de mijloace. Scorpion Nativa Scorpion minte pentru a-si atinge scopurile. De aceea, nici nu trebuie sa ai prea mare incredere in ea. Cam tot ce rosteste e frumos impanat asa incat sa te faca sa crezi ca e si adevarat. Din pacate, e una dintre cele mai ipocrite femei cu putinta, intrucat se foloseste inclusiv de cei mai buni prieteni ai sai, cat si de propria-i familie. La prima vedere poate parea o femeie cuminte si o familista convinsa, insa aceasta are alte scopuri si valori dupa care se ghideaza in viata. Pesti Femeia din zodia Pesti are o voce dulce, calma, insa in spatele cuvintelor ei mieroase se ascunde una dintre cele mai ipocrite persoane. Cu atitudinea ei draguta si generoasa te va face sa crezi ca e cea mai buna fiinta de pe pamant. Te vei insela, caci planul ei diabolic este sa te convinga ca nu urmareste nimic, ca e curata ca lacrima. Prietenii sunt pentru ea doar persoane de pe urma carora poate obtine anumite beneficii. Cand nu mai are nevoie de ei ii uita de parca nu i-ar fi cunoscut vreodata, potrivit ele.ro.