Noi reguli de vânătoare în sezonul 2017-2018

Combinatul de Vinuri „Cricova” marchează 65 de ani de la fondare și organizează festivalul Must Fest, pentru a celebra împreună cu faimosul Goran Bregović şi Wedding and Funeral Band aniversarea. Concertul va avea loc chiar pe podgoriile „Cricova”, amplasate în inima ţării. În program sunt incluse: alaiul vinului, degustări de must, bucate tradiţionale, concursuri şi […]