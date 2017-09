Le-a spus poliţiştilor români că şi-a uitat permisul acasă. Ce au găsit oamenii legii în maşina unui moldovean

12:15

Deflagrație într-o casă de locuit din satul Hrubna Nouă, raionul Fălești. Potrivit ultimele informații, deflagrația s-ar fi produs de la o butelie de gaz. O fetiţă, căutată de salvatori, a fost găsită moartă, cu traumatisme în regiunea capului. Echipele de salvare au găsit fetița sub dărâmături, în exteriorul casei, la ora 11:38. Potrivit informațiilor operative, […] The post Explozie într-o casă de locuit din Făleşti: Fetiţa de patru ani, găsită moartă sub dărâmături appeared first on Moldova.org.