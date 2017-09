România, gata să-i primească în noul an universitar pe tinerii basarabeni

22:35

Maria Sharapova şi-a încheiat parcursul la US Open. Anastasija Sevastova a pus capăt aventurii Mariei la ultimul Grand Slam al anului. Letona Anastasija Sevastova a eliminat-o pe Sharapova în optimi în trei seturi: 5-7, 6-4, 6-2. Pentru sportiva din Rusia, a fost primul turneu după suspendarea de 15 luni dictată de către federație internațională pentru dopaj. Ea […] Articolul Maria Sharapova, out de la US Open! apare prima dată în RepublikaNEWS.md.