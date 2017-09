Militarii ruşi din stânga Nistrului sunt instruiţi să folosească dronele şi dispozitivele laser!

10:26

Coreea de Nord a anunțat că a testat o bombă cu hidrogen, transmit duminică agențiile de presă Yonhap și AFP. Postul public de televiziune de la Phenian a afirmat că testul a fost un "succes total". Bomba cu hidrogen poate fi montată pe noul tip de rachetă balistică intercontinentală de care dispune regimul nord-coreean. Potrivit […]