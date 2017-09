Acad. Mihai Cimpoi sau „Drumul spre Centru”, un film de Silvia Hodorogea (2002)

20:26

Anul Nou bisericesc incepe pe 1 septembrie si se incheie pe 31 august. Potrivit traditiei iudaice, in aceasta zi Dumnezeu a inceput lucrarea de creare a lumii si tot in aceasta zi, Mantuitorul a pus inceput activitatii Sale de propovaduire a Evangheliei. Anul bisericesc sta sub ocrotirea Maicii Domnului. Acest lucru ne este descoperit si […] detalii...