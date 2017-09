(VIDEO) CM 2018: România pierde în Muntenegru și nu mai are șanse la calificare

15:56

Moscova și Occidentul se află într-un nou Război Rece, și chiar dacă nu are resursele Uniunii Sovietice, Rusia deține arme nucleare pe care președintele Vladimir Putin s-a declarat dispus să le folosească, ceea ce face ca situația actuală să fie chiar mai periculoasă decât în timpul Războiului Rece, a declarat luni, într-o dezbatere la București, Aleksandr Golț, analist militar rus și jurnalist specializat în chestiuni de apărare din Rusia.