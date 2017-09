Un tsunami produs acum 1.600 de ani a devastat un oraş roman. Ruine subacvatice, descoperite în nord-estul Tunisiei

15:45

Preşedintele Igor Dodon vrea să ştie cum au fost cheltuiți banii daţi de partenerii de dezvoltare ai ţării. Astfel, acesta anunţă că va insista pe audieri în acest sens în Legislativ. The post Dodon vrea să ştie cum au fost cheltuiți banii daţi de partenerii de dezvoltare ai ţării appeared first on Independent.