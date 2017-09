12:55

Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari - UNSICAR a organizat, in perioada 1-2 septembrie 2017, cea de-a VI-a editie a Regatei Asigurarilor. Competitia s-a desfasurat, la fel ca si editiile anterioare, la Life Harbor Limanu, un loc care ofera toate facilitatile necesare desfasurarii unei regate.