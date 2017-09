Taxele din școli și grădinițe trebuie eliminate, cer anumite ONG-uri

12:45

La Plăcinte și Andy’s Pizza au lansat o nouă rețea de restaurante Este vorba despre rețeaua de restaurante Andys Food Market, preconizate a fi într-o categorie superioară celorlalte două rețele. Trei astfel de localuri au fost deschise în Chișinău și unul în București. Compania Trabo Plus, proprietara celor trei rețele de restaurante, a menționat pentru ziarul Economicescoe Obozrenie că este vorba despre un concept nou pe piață, ce presupune pe lângă deservirea propriu zisă în restaurant și vânzarea către clienți a produselor alimentare de înaltă calitate, unele dintre ele fiind cultivate chiar în gospodăria agricolă a companiei din satul Ghidighici. Formatul ”food market”, piață de produse alimentare”, presupune un serviciu în plus în cadrul restaurantului, când clienților li se oferă posibilitatea să cumpere produse ce reprezintă materia primă a restaurantului. Este vorba, în special, despre produse de înaltă calitate cumpărate de la fermieri, produse exclusiviste sau produse bio. Rețeaua de restaurante Andys Pizza există în Republica Moldova încă din 1999. Cele două rețele, Andys Pizza și La plăcinte, numărând în prezent 26 localuri în Chișinău, trei în Bălți și câte unul în Cahul, Tiraspol, Râbnița, Bender, Ceadâr-Lunga, Comrat, Soroca și Orhei. În România a avut mai mult succes rețeaua La Plăcinte, până în prezent fiind deschise 12 astfel de restaurante în București alte patru orașe mari. Un singur local Andys Pizza funcționează în centrul Bucureștiului. Compania Trablo Plus aparține fraților Andrei și Ion Tranga din Chișinău. Sursă: eco.md Record La Plăcinte și Andy’s Pizza au lansat o nouă rețea de restaurante apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.