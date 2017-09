Aurul, refugiul investitorilor în timp de criză, a crescut la maximul ultimului an

11:35

Preşedintele liberal, Mihai Ghimpu, insistă asupra faptului că Vlad Plahotniuc îşi doreşte, din mai multe motive, „să conducă şi cu capitala", iar de aici, potrivit lui, vin toate „persecutările" unor fruntaşi ai Partidului Liberal, în speţă fostul ministru al Transporturilor Iurie Chirinciuc şi primarul general al capitalei suspendat din funcţie Dorin Chirtoacă.