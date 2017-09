MAE a publicat lista cu studenții din Rep. Moldova admiși la studii universitare în România

10:25

Ziua Limbii Române a fost sărbătorită în avans la Cetatea Albă, Sudul Basarabiei. Peste 5000 de persoane au participat la evenimentele organizate duminică în Basarabia istorică de către Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Consulatul General al României la Odesa. Manifestațiile au debutat pe scena din interiorul cetăţii cu cântece româneşti din repertoriul ansamblurilor comunităţii [&hellip The post Tricolorul românesc a revenit la Cetatea Albă appeared first on InfoPrut.