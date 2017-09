Andrei Galbur va participa la Forumul Strategic de la Bled

10:35

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut în Republica Moldova erau peste 333 de mii de școlari, adică cu trei mii mai mult decât în acest an. În același timp, numărul celor care au pășit pentru întâia oară pragul școlii era de 36 800 anul trecut, adică cu circa 800 de elevi mai mult decât în acest an de studii. Statisticile BNS mai arată că acum șapte ani, în 2010, numărul total al elevilor era de circa 400 de mii, în timp ce în acest an merg la școală peste 330 de mii de elevi. Din aceste date reiese că în fiecare an numărul școlarilor din R. Moldova scade cu aproximativ 10 mii.