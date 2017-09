Partidul Acțiune și Solidaritate convoacă al doilea Congres Extraordinar al formațiunii: Ce decizii urmează să fie luate

09:46

Zilnic suntem bombardaţi cu numeroase cifre şi rezultate financiare: de la comunicatele autorităţilor, la cele din analizele experţilor. Multe din aceste date sunt eronate, iar ziarişti şi redacţii întregi se lasă păcălite fără nicio remuşcare de conştiinţă. Mold-Street şi-a propus să analizeze unele din aceste date şi să arăte cât de uşor este să le combaţi, să arăţi că ele nu sunt adevărate. Cifrele magice şi realitatea Filosoful şi matematicianul grec Pitagora şi adepţii săi considerau că numerele exprimă nu numai relaţii cantitative, ci şi calitative. Mai mult, el punea pe seama numerelor şi o serie de proprietăţi magice. Nu mă apuc să apreciez pe cât de adevărat este aşa ceva, dar se pare că pentru mulţi dintre noi numerele (cifrele) au într-adevăr un efect magic, iar frecvent – cu impact nu tocmai pozitiv. Cel mai mult le place să se laude cu cifre pentru a demonstra că obţin rezultate autorităţile şi partidele de la guvernare. Acestea frecvent folosesc cifre cu şi fără treabă pentru a arăta succese remarcabile. În schimb, opoziţia foloseşte cifrele pentru a demonstra incapacitatea celor ce se află la conducere de a guverna cu ţara. Ministerul Afacerilor Externe şi drumurile cu gropi Să luăm unul din cele mai recente comunicate ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în care sunt enumerate 10 rezultate de succes în trei ani de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Acolo se afirmă bunăoară că în trei ani au fost reabilitate 425 de kilometri de drumuri naţionale cu suportul BERD şi BEI. Realitatea este că aceste drumuri de fapt urmau a fi reabilitate, dar din cauza furtului miliardului, corupţiei, proastei organizări, incapacităţii instituţionale etc., la unele din ele se atestă întârzieri de mai bine de patru ani de zile la efectuarea lucrărilor. Aceste lucrări de construcţie se preconizează a fi finalizate abia în 2018-2019. Tot acolo Ministerul Afacerilor Externe mai anunţă că graţie unui credit al Băncii Mondiale au fost reabilitate 300 de kilometri de drumuri locale. Din datele prezentate de fostul ministru al Transporturilor rezultă că lucrările de reparaţie a primelor patru coridoare urmează să înceapă în anul 2017. Cine a avut nevoie de o astfel de dezinformare? Ministrul Galbur sau, poate, premierul Pavel Filip? Am putea pune acest fapt pe seama lipsei de specialişti la Ministerul de Externe, dar cu siguranţa informaţia veridică se putea de găsit la specialiştii de la Ministerul Economiei şi Infrastructuri. Din parcurile industriale iese fum Dar şi Ministerul Economiei şi Infrastructuri distribuie uneori informaţii care provoacă dubii. De exemplu pe 1 septembrie 2017, a fost difuzat comunicatul precum că investiţiile străine directe s-au majorat cu 24% în semestrul I al acestui an, dar după ce am scris un mesaj serviciului de presă, datele au fost operativ corectate, pentru că ar fi doar pentru primul trimestru. Şi alte date difuzate de MEI provoacă semne de întrebare. De exemplu se anunţă că în primul semestru al anului 2017, în cele 10 parcuri industriale din ţară, au fost atrase investiţii în valoare de 53,4 milioane lei, iar în şase ani cifra respective constituie peste 1,1 miliarde lei. În mod normal apare întrebarea: „În primul semestru al anului 2016 ce volum de investiţii a fost?” Răspunsul este necesar pentru a vedea dacă este o evoluţie pozitivă sau negativă. Or, în mai 2016, acelaşi minister raporta că până la finele lunii martie 2016, parcurile au atras investiţii de circa un miliard de lei. Baza de comparaţie o putem culege însă din alt comunicat, din care putem constata că investiţiile în parcurile industriale constituie mai puţin de un procent din totalul investiţiilor în economie în prima jumătate a acestui an. Adică au un impact minor, deşi li se acordă o importanţă foarte mare. Cum Rusia a investit în Moldova 4,5 miliarde de dolari Şi Guvernul stă bine la acest capitol. De exemplu pe pagina web a Guvernului mai stă un comunicat din 15 martie 2017 în care se anunţă că 900 de companii cu capital rusesc au investit în Republica Moldova circa 4,5 miliarde de dolari. Aceste cifre nu se regăsesc nici în una din statisticile Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), cele ale Ministerului Economiei şi nici în datele oficiale din Rusia. Datele BNM relevă că la 30 decembrie 2016, soldul investiţiilor străine directe era de 3,58 miliarde de dolari, adică cu aproape un miliard de dolari mai puţin decât cifra dată de Guvern privind investiţiile Rusiei în Moldova. Continuarea articolului pe Mold-Street