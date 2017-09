Suma uriașă pe care o vor suporta SUA pentru uraganul Harvey

09:26

Cancelarul german în exercițiu, Angela Merkel, a confirmat duminică seara statutul său de favorită la propria succesiune în cadrul singurei dezbateri televizate care a avut loc înaintea alegerilor parlamentare din 24 septembrie, în condițiile în care rivalul său, social-democratul Martin Schulz, avea nevoie de o victorie pentru a inversa tendința, dar el a eșuat, comentează luni AFP, preluat de Agerpres. The post Angela Merkel şi-a reconfirmat statutul de favorită în urma singurei dezbateri televizate înainte de alegerile din 24 septembrie appeared first on Independent.