15 persoane lovite de fulger la un concert

12:56

Și-a împuşcat soţia, dar aceasta a rămas complet sănătoasă — (VIDEO) La asta nu ne-am fi aşteptat niciodată. Un designer celebru şi-a testat realizarea chiar pe propria lui soţie. Un designer columbian care fabrică haine antiglonț are o metodă mai puțin obișnuită pentru a le demonstra clienților săi că acestea funcționează. Miguel Caballero a lansat o linie vestimentară sub denumirea MC Armor, pe care o comercializează în SUA. Hainele sale includ hanorace, jachete de tip safari și tricouri fabricate din materiale capabile să oprească gloanțele. Pentru a-și promova afacerea, designerul are o strategie de marketing periculoasă. Hotărât să demonstreze eficiența creațiilor sale, Miguel Caballero împușcă oameni care poartă hainele respective. Până acum, designerul a împușcat peste 230 de voluntari, printre care se numără iluzionistul David Blaine, jurnaliști, avocatul său, mai mulți angajați, potențiali clienți și inclusiv pe soția lui. Caballero speră să ajungă la un moment dat în Cartea Recordurilor. Hainele create de designerul columbian sunt confecționate din materiale flexibile, ușoare, dar care sunt suficient de rezistente încât să oprească gloanțele. Prețurile lor sunt însă pe măsură și pornesc de la 1.495 de dolari, relatează Miami Herald. Se zvoneşte că însuşi Barack Obama ar fi purtat o vestă antiglonţ realizată de designerul columbian când a depus jurământul pentru primul mandat de preşedinte în 2009. “Ce vă pot spune este că, în trecut, mulţi preşedinţi au apelat la produsele noastre. Dar nu avem voie să spunem despre ce preşedinţi este vorba,” precizează Miguel Caballero, conform Digi 24. Miguel Caballero realizează şi veste antiglonţ pentru poliţie, dar a reuşit să reducă scutul la dimensiuni aproape imperceptibile pentru a-l introduce, spre exemplu, în lenjeria de corp astfel încât să fie disimulat cu uşurinţă sub haine obişnuite. Sursă: timpul.md Record Și-a împuşcat soţia, dar aceasta a rămas complet sănătoasă — (VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.