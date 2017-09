Donald Trump i-a transmis premierului Japoniei că este pregătit să folosească arme nucleare împotriva Coreei de Nord

18:26

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a precizat, sâmbătă, că ţările europene ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a stabili un dialog cu Rusia pe teme de securitate, relatează site-ul agenţiei Tass. The post Angela Merkel: Europa trebuie să lucreze cu Rusia pe teme ce ţin de securitate appeared first on Independent.