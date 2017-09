Petru BOGATU // De ce mielul blând nu mai suge la două oi

17:05

Nu primeşti în toată ziua invitaţii tocmai de la Departamentul Instituţiilor Penitenciare, instituţie temută prin definiţie, şi încă pentru a lua parte la inaugurarea unui nou an de studii într-o închisoare pentru minori! Dar se face că am primit-o şi, dincolo de socotelile pe care le vor fi având cei de-au făcut-o, are şi redacţia socotelile ei, aşa că am marşat, plini de o vie curiozitate.