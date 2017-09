Care sunt cele mai ieftine şi cele mai costisitoare oraşe pentru studenţi din Europa

23:55

Tennismanul Radu Albot a obținut în acest an la US Open 2017 ceea ce nu a reușit până acum niciun un moldovean: să ajungă în turul 3 al turneului de Grand Slam. Articolul (video) Radu Albot este pe prima poziție în topul celor mai frumoase lovituri din ziua 5 de la US Open apare prima dată în #diez.