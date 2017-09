Țara care a decis că turismul religios este mai profitabil decât petrolul

11:45

O familie din raionul Criuleni a apelat la serviciile unei întreprinderi individuale, specializată în producerea și comercializarea mobilierului, de la care a comandat un set de mobilă pentru bucătărie în valoare de 39.300 de lei. La livrarea setului de mobilă, consumatorul a constatat că acesta are mecanismele pentru închiderea ușilor diferite de cele stipulate în contract. De asemenea, în perioada de garanție au apărut și alte deficiențe, iar consumatorul s-a adresat cu o cerere prealabilă agentului economic, cerând înlăturarea deficiențelor sau restituirea contravalorii produsului.