CURSUL VALUTAR. Toate monedele de referință se înclină în fața leului, doar rubla vrea să arate mai bățoasă

11:10

1870: Capitularea lui Napoleon al III-lea 31 î.Hr.: Bătălia de la Actium - forțele lui Octavian înving trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. 1192: Convenția de Pace între sultanul Saladin și Richard Inimă de Leu încheie a treia Cruciadă. 1442: Lupta de pe Ialomița, soldată cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor. Începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu de Hunedoara. 1666: A izbucnit Marele incendiu din Londra, care, timp de 4 zile și jumătate, a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul; în memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se afla în centrul Londrei. 1752: În Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul iulian a fost înlocuit cu calendarul gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că urmatoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie. 1792: Revoluția franceză: "Masacrele din septembrie"; 1300 de deținuți din închisori sunt omorâți fără judecată de către mulțimea dezlănțuită. 1829: Semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol. 1848: A treia Adunare națională de la Blaj (60 000 de participanți) declară că nu recunoaște "uniunea" Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu. 1859: În întreaga lume are loc o superfurtună solară. 1870: Bătălia de la Sedan, desfășurată în cadrul războiului franco-prusac, în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea republicii și a Comunei din Paris. 1943: Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări. 1945: Al doilea război mondial: Semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945). 1958: A fost inaugurat, la București, Muzeul "George Enescu". 1991: Naufragiul cargoului „Rostok”, sub pavilion ucrainean, a blocat Canalul Sulina în dreptul comunei Partizani. 1995: S-a deschis la Cleveland, statul Ohio, Muzeul "Rock and Roll of Fame", închinat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock. 2002: Specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat, în premieră națională, un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Nașteri 1516: Francisc I, Duce de Nevers, comandant al armatei regale franceze (d. 1561) 1548: Vincenzo Scamozzi, arhitect italian (d. 1616) 1661: Georg Böhm, organist și cântăreț la harpă german (d. 1733) 1675: William Somervile, poet englez (d. 1742) 1750: Pehr Frigel, compozitor suedez (d. 1842) 1753: Marie Josephine Louise de Savoia, soția regelui Ludovic al XVIII-lea al Franței (d. 1810) 1763: Caroline Böhmer-Schlegel-Schelling, scriitoare germană (d. 1809) 1773: Louis Auguste Victor de Ghaisne de Bourmont, mareșal al Franței (d. 1846) 1778: Louis Bonaparte, rege al Olandei (d. 1846) 1805: Esteban Echeverría, scriitor argentinian (d. 1851) 1810: William Seymour Tyler, educator și istoric american (d. 1897) 1814: Ernst Curtius, istoric german (d. 1896) 1830: William P. Frye, politician american (d. 1911) 1834: Joseph Zemp, politician elvețian (d. 1908) 1836: Anton Braith, pictor german (d. 1905) 1838: Liliuokalani, Regină a Insulelor Hawaii (d. 1917) 1840: Giovanni Verga, scriitor italian (d. 1922) 1850: Albert Spalding, jucător american de base-ball și producător de mărfuri în domeniu (d. 1915) 1852: Paul Bourget, scriitor francez (d. 1935) 1853: Wilhelm Ostwald, chimist german, laureat al Premiului Nobel (d. 1932) 1854: Hans Jæger, scriitor norvegian și activist politic (d. 1910) 1861: Mircea Demetriade, poet român (d. 1914) 1862: Franjo Krežma, violonist croat (d. 1881) 1866: Hiram Johnson, fost guvernator al Californiei și activist politic (d. 1945) 1877: Frederick Soddy, chimist britanic, laureat al Premiului Nobel (d. 1956) 1878: Werner von Blomberg, general și ministru german (d. 1946) Milan Nedić, general și politician sârb (d. 1946) 1879: An Jung-geun, asasinul politicianului japonez Ito Hirobumi (d. 1910) 1884: Dr. Frank C. Laubach, misionar creștin (d. 1970) 1887: Simion Stoilow, matematician (d. 1961) 1892: Frank Wilcoxon, statician irlandez (d. 1965) 1894: Joseph Roth, scriitor austriac (d. 1939) 1895: Monique Saint-Hélier, scriitoare elvețiană (d. 1955) 1898: Alfons Gorbach, fost cancelar federal austriac (d. 1972) 1901: Adolph Rupp, antrenor american de baschet (d. 1977) 1907: Fritz Szepan, jucător german de fotbal (d. 1974) 1909: Harro Schulze-Boysen, ofițer, jurnalist și revoluționar german (d. 1942) 1911: Floyd Council, cântăreț de blues american (d. 1976) 1913: Agnes-Marie Grisebach, scriitoare germană 1916: Zsigmond (Sigismund) Jakó Pal, istoric român de etnie maghiară, membru de onoare (1996) al Academiei Române 1917: Constantin Anastasatu, medic român, membru al Academiei Române (d. 1995) 1923: Rene Thom, matematician francez (d. 2002) 1924: Daniel arap Moi, președinte al Kenyei 1925: Russ Conway, muzician britanic (d. 2000) 1926: Armando Cossutta, om politic italian 1928: Horace Silver, compozitor american 1929: Hal Ashby, regizor american de film (d. 1988) 1930: Paulo Francis, jurnalist și scriitor brazilian (d. 1997) 1933: Mathieu Kérékou, președinte al Beninului 1934: Bernd und Hilla Becher, fotografă germană 1935: Damian Ureche, poet român (d. 1994) 1944: Jack White, compozitor german, creator de muzică și fotbalist 1948: Christa McAuliffe, profesoară și astronaut american (d. 1986) 1950: Michael Rother, muzician german (Kraftwerk) 1950: Sorin Chifiriuc, muzician din România 1951: Mik Kaminski, muzician britanic 1951: Mark Harmon, actor american 1952: Alain Giresse, fotbalist francez 1955: Florența Mihai, jucătoare română de tenis 1957: Ingrid Auerswald, atletă germană 1961: Carlos Valderrama, jucător columbian de fotbal 1962: Dominique Farrugia, umorist francez 1964: Anja Schüte, actriță germană 1964: Keanu Reeves, actor american 1965: Lennox Lewis, pugilist canadiano-britanic 1966: Olivier Panis, pilot francez de Formula 1 1966: Salma Hayek, actriță mexicană 1971: Kjetil André Aamodt, schior norvegian 1971: Nicolette Krebitz, actriță germană 1978: Dennis Romanovs, fotbalist leton 1982: Krum Bibișkov, fotbalist bulgar 1989: Alexandre Pato, fotbalist brazilian Decese 421: Constantin al III-lea, împărat roman 459: Sfântul Simeon Stilitul 1106: Yusuf ibn Taschfin, conducător almoravid 1031: Sfântul Emeric al Ungariei 1274: Prințul Munetaka, shogun japonez (n. 1242) 1397: Francesco Landini, compozitor italian 1540: Lebna Dengel, Împărat al Etiopiei (n. 1501) 1547: Hernán Cortés, conchistatorul spaniol al Mexicului (n. 1485) 1606: Karel Van Mander, pictor și scriitor flamand (n. 1548) 1679: Johann Duve, cumpărător și bancher german (n. 1611) 1680: Per Brahe cel Tânăr, soldat și politician suedez (n. 1602) 1688: Robert Viner, Primar Lord al Londrei (n. 1631) 1690: Filip Wilhelm, Alegător al palatinatului (n. 1615) 1735: Ferdinand Albert al II-lea, Duce de Brunswick-Lüneburg (n. 1680)) 1737: Fabian Graf von Wrangel, feldmareșal al Imperiului Habsburgic (n. 1651) 1764: Nathaniel Bliss, astronom regal englez (n. 1700) 1765: Henry Bouquet, ofițer născut elvețian al armatei britanice (n. 1719) 1768: Antoine Deparcieux, matematician francez (n. 1703) 1790: Johann Nikolaus von Hontheim, istoric și teolog german (n. 1701) 1791: František Kočvara, compozitor ceh (n. 1740) 1807: Antonio Casimir Cartellieri, compozitor german (n. 1772) 1813: Jean Victor Marie Moreau, general francez (rănit mortal la datorie) (n. 1763) 1820: Împăratul Jiaqing al Chinei (n. 1760) 1832: Franz Xaver, Baronul Von Zach, astronom austriac (n. 1854 1834: Thomas Telford, inginer scoțian (n. 1757) 1845: Bernardino Rivadavia, prim-ministru argentinian (n. 1780) 1865: William Rowan Hamilton, matematician irlandez (n. 1805) 1870: Charles de Flahaut, militar și diplomat francez (n. 1785) 1872: Nicolai Grundtvig, scriitor și filozof danez (n. 1783) 1898: Wilford Woodruff, președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (n. 1807) 1899: Ernest Renshaw, tenisman englez (n. 1861) 1906: Giuseppe Giacosa, libretist italian (n. 1847) 1910: Henri Rousseau, pictor francez (n. 1844) 1920: Victoriano Guisasola y Menéndez, cardinal și Arhiepiscop al Valenciei și Toledoului (n. 1852) 1921: Anthony Francis Lucas, pionier croat al explorării petrolului (n. 1855) Henry Austin Dobson, poet englez (n. 1840) 1922: Henry Lawson, autor și poet australian (n. 1867) 1929: Paul Leni, regizor german (n. 1885) 1943: Marsden Hartley, pictor american (n. 1877) 1934: Alcide Nunez, muzician american (n. 1884) 1937: Pierre de Coubertin, filozof, istoric și sociolog francez (n. 1863) 1946: Ildefons Herwegen, călugăr și istoric german (n. 1874) 1948: Sylvanus Morley, arheolog și spion american (n. 1883) 1952: Hans von Rosen, campion olimpic la echitație 1953: Jonathan Mayhew Wainwright al IV-lea, general american (n. 1883) 1955: Rudolf Kattnigg, compozitor, pianist și dirijor austriac (n. 1895) 1964: Alvin York, cel mai decorat soldat al Primului război mondial (n. 1887) 1965: Johannes Bobrowski, poet, povestitor și eseist german (n. 1917) 1967: Vilho Tuulos, atlet 1969: Ho Chi Minh, președinte și prim-ministru vietnamez (n. 1890) 1970: Kees van Baaren, compozitor și profesor olandez (n. 1906) 1973: Carl Dudley, regizor american de film (n. 1910) J. R. R. Tolkien, scriitor britanic (n. 1892) 1976: Stanislav Grochowiak, poet și dramaturg polonez (n. 1934) Hans Schuberth, politician german (n. 1897) 1978: Gerhard Wahrig, lexicograf german (n. 1923) 1981: Tadeusz Baird, compozitor polonez (n. 1928) 1982: Werner Schwarz, politician german (n. 1900) 1985: Abe Lenstra, fotbalist olandez (n. 1920) 1987: William Borm, politician liberal german și agent Stasi (n. 1895) 1991: Alfonso García Robles, diplomat și politician mexican, laureat al Premiului Nobel pentru Pace (n. 1911) 1992: Claude Barma, realizator francez de televiziune 1993: Joana Maria Gorvin, actriță austriacă 1994: Detlef Macha, pilot german (n. 1959) 1995: Edoardo Bortolotti, fotbalist italian, fundaș al Bresciei și naționalei Italiei sub 21 1996: Hans Peter Heinzl, membru austriac de cabaret (n. 1942) 1996: Otto Luening, compozitor american (n. 1900) 1997: Rudolph Bing, manager de operă născut austriac (n. 1902) 1997: Viktor Frankl, neurolog și psihiatru austriac (n. 1905) 1998: Jackie Blanchflower, fotbalist nord-irlandez (n. 1933) 1998: Allen Drury, autor american (n. 1918) 2000: Elvera Sanchez, dansatoare puerto-ricană (n. 1905) 2000: Curt Siodmak, autor născut german (n. 1907) 2001: Christiaan Barnard, medic chirurg, pionier al operațiilor de transplant de inimă (n. 1922) 2001: Troy Donahue, actor american (n. 1936) 2002: Rodica Ojog-Brașoveanu, scriitoare română (n. 1939) 2002: Jerry Boyd, antrenor american de box (n. 1930) 2002: Dick Reynolds, fotbalist și antrenor australian (n. 1915) 2004: Kieth Engen, basist american (n. 1925) 2004: Elisabeth Kallina, actriță austriacă (n. 1910) 2004: Wilhelm Koch-Hooge, actor german (n. 1916) 2004: Joan Oró, om de știință catalan (n. 1923) 2005: Bob Denver, actor american (n. 1935) 2005: Alexandru Paleologu, scriitor, membru al Academiei române (n. 1919) 2013: Ronald Coase, economist britanic, laureat Nobel (n. 1910) 2013: Frederik Pohl, scriitor american (n. 1919) Sărbători Vietnam: Ziua națională. Aniversarea proclamării independenței (1945)