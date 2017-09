Theresa May cere noi sancțiuni împotriva Coreii de Nord

09:45

Rusia este îngrijorată de contactele dintre oficialități de la Zagreb și Kiev pe tema „returnării teritoriilor necontrolate" din estul Ucrainei, fapt ce contravine acordurilor de pace de la Minsk, a relatat sâmbătă presa rusă, citând o declarație a MAE de la Moscova, transmite agenția de presă croată HINA. The post Rusia, îngrijorată de contactele dintre Zagreb și Kiev privind situația din estul Ucrainei appeared first on Independent.