Autorităţile din SUA au preluat 3 imobile ce au aparţinut misiunii diplomatice a Rusiei

19:15

Ministerul Apărării din SUA a recunoscut vineri că a comis o eroare de calcul atunci când a informat joi cu privire la trimiterea a 6.300 de militari în Houston (Texas) pentru a participa la operațiunile de salvare după trecerea uraganului Harvey, când în realitate au fost trimiși doar 1.638 de militari, informează EFE. The post Gafa pe care Pentagonul recunoaşte că a comis-o, în legătură cu uraganul Harvey appeared first on Independent.