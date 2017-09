Cum a luat naștere ideea serialului „Game of Thrones”

George R.R. Martin era deja un autor cunoscut dinainte să scrie „Un cântec de gheață și foc / A Song of Ice and Fire”, în 1991, romanul ce avea să inspire cel mai de succes serial din istoria televiziunii, „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”. George RR Martin era director de turnee de șah și profesor de jurnalism pe vremea aceea.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau